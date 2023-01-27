السياحة الداخلية تنتعش في الصين بعد انتهاء قيود كوفيد

زادت الرحلات السياحية المحلية في الصين بقوة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بينما تضاعف السفر عبر الحدود في الأيام الستة الأولى من العطلة التي استمرت أسبوعًا بعد نهاية قيود كوفيد الصارمة.

أظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة الصينيةK اليوم الجمعة، أنه تم إجراء ما مجموعه 308 ملايين رحلة سياحية داخل الصين خلال فترة العطلة الحالية، بزيادة تقدر بـ 23.1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل تعافياً بنسبة 88.6٪ مقارنة بأرقام عام 2019.

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بدأت الصين خلال ديسمبر في تفكيك إجراءاتها الصارمة الخاصة بكبح انتشار فيروس كورونا، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات شهدت عمليات إغلاق متقطعة على مستوى المدن، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتعطل قطاع السياحة والضيافة.

بلغت الإيرادات المتأتية من السياحة المحلية خلال عطلة هذا العام 375.84 مليار يوان (55.41 مليار دولار)، أو 73.1٪ من عائدات عام 2019، وفقًا لبيانات وزارة السياحة.

ومن 21 يناير إلى 26 يناير - الأيام الستة الأولى من العطلة - تم إجراء ما مجموعه 2.39 مليون رحلة خارج الصين وإليها، بزيادة بنحو 123.9٪ مقارنة بالفترة من 31 يناير إلى 5 فبراير من العام الماضي، وفق ما أفادت به إدارة الهجرة (NIA) اليوم الجمعة، مستشهدة ببيانات عن الرحلات التي تمت بوسائل النقل المختلفة.