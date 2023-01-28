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سياحة البيرو
من داخل أحد المطارات في البيرو
سياحة

أزمة سياسية تتسبب بخسارة قطاع السياحة 6.5 مليون دولار يوميا في هذه الدولة

الخسائر سجلت منذ يونيو 2022 حتى يناير الحالي

دبي - العربية.نت
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خسر القطاع السياحي في البيرو 6.54 مليون دولار يومياً خلال الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والسياحة البيروفية.

وأفاد وزير السياحة لويس فرناندو هيلغيرو بأنّ الخسائر بلغت بين يونيو 2022 و نهاية يناير الحالي نحو "25 مليون سول بيروفي يومياً (6.54 مليون دولار) في القطاع السياحي وحده".

وتقود الرئيسة الموقّتة دينا بولوارتي البيرو منذ أن عزل البرلمان في 7 ديسمبر الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدّى إلى خروج تظاهرات تخللها أعمال عنف أودت بحياة 46 شخصاً على الأقل، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

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ويطالب المحتجون برحيل الرئيسة بولوارتي وتقريب موعد الانتخابات. وكان مقرّرًا في الأصل أن تستمرّ فترة ولاية بولوارتي حتّى عام 2026.

وأُغلقت خمسة مطارات في جنوب البلاد بينها مطار كوسكو الذي يمكن الوصول منه إلى موقع ماتشو بيتشو السياحي الشهير في البيرو.

وأغلقت معظم الفنادق والمطاعم في مدينة كوسكو أبوابها، بسبب تأثرها بنقص المحروقات وبعض المواد الغذائية الناجم عن قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد.

وعَلِق عدد كبير من السياح أيام عدة في محيط موقع ماتشو بيتشو. وأشار وزير السياحة إلى أنّ 85% من عروض السفر أُلغيت.

وقالت بولوارتي "فليتمّ تقريب موعد الانتخابات" لإخراج البلاد "من المستنقع الذي نحن موجودون فيه"، مشيرةً إلى أنّ حكومتها تدعم مبادرة المعارضة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة إلى ديسمبر 2023.

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