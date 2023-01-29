"لوفتهانزا" تقترب من شراء حصة في "إيتا" الإيطالية للطيران

اقتربت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران خطوة جديدة من الاستحواذ على جزء من شركة "إيتا" الإيطالية للطيران، عندما وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الإيطالية، وفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

وتمتلك الحكومة الإيطالية شركة "إيتا إيروايز"، التي كانت تحمل في السابق اسم "أليطاليا". وتمنح الاتفاقية شركة الطيران الألمانية حقوق تفاوض حصرية لشراء جزء من شركة الطيران المتعثرة. ولم يذكر أي من الطرفين سعر الشراء.

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وتستهدف "لوفتهانزا" الاستحواذ على حصة أقلية بشكل مبدئي، إلا أنها قالت إنها ترغب في تأمين خيارات الحصول على الأسهم المتبقية عندما تنضم للشركة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ومنح الشركاء أنفسهم 60 يوم عملٍ من أجل إجراء المفاوضات الحصرية، ولذلك يمكن التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في شهر أبريل.

كانت "إيتا" بدأت في أكتوبر 2021 كخليفة أصغر بشكل ملحوظ لشركة "أليطاليا" وكخليفة خالٍ من الديون، وذلك بعد أن اضطرت "أليطاليا" للاستسلام بشكل نهائي رغم المساعدات الحكومية الكبيرة التي حصلت عليها إبان أزمة "كورونا".

ومنذ انطلقت "إيتا"، اقتصرت نتائجها على تسجيل خسائر واضطرت إلى الاستعانة بدعم من الدولة، ويعمل لدى الشركة نحو 4000 شخص وتمتلك 66 طائرة وتبلغ حصتها السوقية داخل إيطاليا قرابة 20%.

كانت المفاوضات التي جرت مع صندوق الاستثمار الأميركي "سيرتاريس"، مؤخراً، انتهت دون التوصل إلى نتيجة، إذ إن الحكومة الإيطالية لا ترغب في إعطاء أسهم "إيتا" إلا لشركات طيران فقط.

وتحاول «لوفتهانزا» منذ سنوات أن تجد لنفسها موضع قدم في السوق الإيطالية المهمة التي تقع على الجانب الآخر من جبال الألب، والتي تجذب أعمالاً أميركية قوية، وكانت "لوفتهانزا" قد فكرت مراراً في الاستحواذ على "أليطاليا".

وكانت الدولة الإيطالية أنقذت في الفترة الأخيرة شركة الطيران التي كانت تعد خط الطيران الرسمي لبابا الفاتيكان من خلال ضخ مبالغ مالية كبيرة، غير أن روما لم تتمكن من الحيلولة دون الإفلاس النهائي للشركة إبان أزمة "كورونا".

وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، مؤخراً، إنه يأمل في إبرام صفقة يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الإيطالي بأكمله.

وينظر إلى كل من الشراء المشترك واستخدام سعة أكبر وجداول الرحلات المنسقة كنقاط مبدئية لإدخال "إيتا" إلى منطقة تحقيق أرباح في غضون أعوام قليلة. كما تمتلك "إيتا" حقوق العلامة التجارية القديمة "أليطاليا" ويمكنها أن تستخدمها مرة أخرى في وقت لاحق.

وفي الأعوام الأخيرة، استحوذت "لوفتهانزا" على الكثير من شركات الطيران الأوروبية مثل شركة الطيران السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وشركة بروكسل إيرلاينز، خليفة "سابينا" البلجيكية.

واستحوذت شركة "لوفتهانزا" على الشركة الأخيرة على مرحلتين، وبدأت في البداية أيضاً بحصة أقلية. وهناك هدف آخر محتمل وهو شركة الطيران البرتغالية "تاب".