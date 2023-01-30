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الصين

اليابان تواصل مراقبة وضع "كوفيد" في الصين بعد استئناف إصدار التأشيرات

السفارة الصينية في اليابان استأنفت إصدار التأشيرات للمواطنين اليابانيين

طوكيو - رويترز
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إن اليابان ستواصل مراقبة وضع "كوفيد-19" في الصين والتعامل "بمرونة" مع إجراءات الضوابط على الحدود.

جاء التعليق بعد يوم من إعلان السفارة الصينية في اليابان، أنها استأنفت إصدار التأشيرات العادية للمواطنين اليابانيين المسافرين إلى البلاد.

وكانت الصين قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر عن إصدار تأشيرات لليابانيين بعد أن شددت اليابان القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" على الحدود للمسافرين القادمين مباشرة من الصين.

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