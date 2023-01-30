الصين
اليابان تواصل مراقبة وضع "كوفيد" في الصين بعد استئناف إصدار التأشيرات
السفارة الصينية في اليابان استأنفت إصدار التأشيرات للمواطنين اليابانيين
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إن اليابان ستواصل مراقبة وضع "كوفيد-19" في الصين والتعامل "بمرونة" مع إجراءات الضوابط على الحدود.
جاء التعليق بعد يوم من إعلان السفارة الصينية في اليابان، أنها استأنفت إصدار التأشيرات العادية للمواطنين اليابانيين المسافرين إلى البلاد.
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وكانت الصين قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر عن إصدار تأشيرات لليابانيين بعد أن شددت اليابان القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" على الحدود للمسافرين القادمين مباشرة من الصين.
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