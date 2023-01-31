اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السياحة التركية
السياحة التركية
سياحة

عائدات السياحة في تركيا ترتفع إلى مستوى قياسي عند 46 مليار دولار في 2022

بدعم من تلاشي الآثار المستمرة لوباء كورونا ومع تداعيات الحرب التي أدت إلى زيادة عدد الوافدين الروس

جدانسك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن عائدات السياحة التركية سجلت رقما قياسيا بلغ 46.28 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 53.4% عن العام السابق، مع تلاشي الآثار المستمرة لوباء كورونا ومع تداعيات الحرب التي أدت إلى زيادة عدد الوافدين الروس.

كان قطاع السياحة في تركيا سجل ارتفاعا قياسيا سابقا في العائدات إلى 34.5 مليار دولار في عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أنه في الربع الأخير من العام الماضي، قفزت عائدات السياحة 22.2% إلى 11.37 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟ إيران تكتوي بنار مسيراتها في حرب أوكرانيا.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط