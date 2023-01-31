عائدات السياحة في تركيا ترتفع إلى مستوى قياسي عند 46 مليار دولار في 2022

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن عائدات السياحة التركية سجلت رقما قياسيا بلغ 46.28 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 53.4% عن العام السابق، مع تلاشي الآثار المستمرة لوباء كورونا ومع تداعيات الحرب التي أدت إلى زيادة عدد الوافدين الروس.

كان قطاع السياحة في تركيا سجل ارتفاعا قياسيا سابقا في العائدات إلى 34.5 مليار دولار في عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

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وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أنه في الربع الأخير من العام الماضي، قفزت عائدات السياحة 22.2% إلى 11.37 مليار دولار.