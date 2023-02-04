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مطار كندي في نيويورك
كورونا

أميركا تتجه لإنهاء شرط تطعيم المسافرين الأجانب جوا ضد "كوفيد-19"

يجب على الزائرين البالغين من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين إظهار دليل على تطعيمهم قبل الصعود للطائرة

واشنطن - رويترز
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قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي، ستيف سكاليس، أمس الجمعة، إن المجلس يعتزم التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون من شأنه أن ينهي شرط تطعيم معظم المسافرين جوا من الأجانب ضد "كوفيد-19".

وتخلت إدارة الرئيس جو بايدن في يونيو/ حزيران عن شرطها بضرورة أن تأتي اختبارات "كوفيد-19" للأشخاص الذين يصلون إلى البلاد جوا "سلبية"، ولكنها لم ترفع شرط قيام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتطعيم.

ويجب حاليا على الزائرين البالغين للولايات المتحدة من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين إظهار دليل على تطعيمهم قبل الصعود للطائرة مع بعض الاستثناءات المحدودة.

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وقالت رابطة السفر الأميركية يوم الخميس إنها "تدعم منذ فترة طويلة إلغاء هذا الشرط ولا ترى أي سبب للانتظار حتى انتهاء لحالة الطوارئ الصحية العامة في مايو - خاصة أن الزوار المحتملين يخططون للسفر في فصلي الربيع والصيف".

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