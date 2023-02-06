إعلام تركي: إغلاق مطار أضنة جنوب تركيا أمام الرحلات الجوية بسبب الزلزال

ذكرت وكالة دمير أورين التركية الخاصة أن مطار أضنة بجنوب تركيا مغلق أمام الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.



جاء ذلك بعد زلزال قوي ضرب المنطقة صباح اليوم الاثنين وأسقط المئات من القتلى وآلاف المصابين.



ولم ترد بعد المزيد من التفاصيل.



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