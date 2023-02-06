مجموعة "جميرا" تستحوذ على فندق "لو ريتشموند" في جنيف

أعلنت "مجموعة جميرا"، التابعة لدبي القابضة، اليوم الاثنين، استحواذَها على فندق "لو ريتشموند" كأوّل فندق لها في سويسرا.

ويقع فندق "لو ريتشموند" الذي افتُتِح لأول مرة عامَ 1875 على ضفاف "بحيرة جنيف".

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وتأتي الخطوة ضمن رغبة "جميرا" في الاستثمار بالمدن الكُبرى دعماً لتنويع محفظتها وتواجدها في إدارة الفنادق الفاخرة في أوروبا.

ويتضمّن فندق "لو ريتشموند" 109 وحدة فندقية تشمل 87 غرفة و22 جناحاً. وسيخضع الفندق لعمليات تجديد وتحسين شاملة ستبدأ قريباً.

ويعتبر فندق "لو ريتشموند" في جنيف هو الخامس ضمن محفظة "فنادق ومنتجعات جميرا" في أوروبا التي تشمل أيضاً فندقي "كارلتون تاور جميرا" و"جميرا لاوندز" في لندن - المملكة المتحدة، و"كابري بالاس جميرا" في جزيرة كابري الإيطالية، و"فندق ومنتجع جميرا بورت سولير" في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وتشمل محفظة "مجموعة جميرا"، التي تأسّست في دبي، 26 فندقاً ومنتجعاً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.