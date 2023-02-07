"الحج والعمرة" تستعرض حلولها المبتكرة في مؤتمر "ليب 23"
تقدم منظومة "نسك" خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن حول العالم
تُشارك وزارة الحج والعمرة في المؤتمر التقني الدولي (LEAP)، الذي تستضيفه مدينة الرياض من 6 - 9 فبراير في نسخته الثانية للعام 2023، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتستعرض الوزارة في جناحها بركن "ضيوف الرحمن" ضمن معرض السعودية الرقمية في مؤتمر ليب أحدث الخدمات والتسهيلات المُقدمة لضيوف الرحمن بالتعاون مع كافة الجهات في منظومة الحج والعمرة، لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة لهم وفق معايير عالمية، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
ويتضمن جناح الوزارة أبرز الحلول الرقمية التي تتيحها للحجاج والمعتمرين، ويمكن للزوار مشاهدتها عبر شاشات العرض التفاعلية التي تشرح منظومة "نسك"، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن حول العالم للقدوم إلى مكة وأداء نسك الحج أو العمرة بطمأنينة ويُسر في جميع مراحل الرحلة الإيمانية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مؤخرًا عن عدة تسهيلات للمعتمرين، شملت إتاحة تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات، بدون شروط عمرية، أو عددية، أو قيود إجرائية، تتعلق بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة من خلال تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين بالمملكة.
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