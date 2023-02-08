عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي يرتفع 85% إلى 13 مليون مسافر في 2022

أظهرت البيانات الصادرة عن مطار الشارقة الدولي، ارتفاع عدد المسافرين من خلاله بنسبة 85% في العام 2022 إلى 13 مليون مسافر، مقابل 7 ملايين مسافر في العام السابق.

وذكر المطار في بيان، أن عدد المسافرين في العام الماضي ارتفع إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

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وأوضح البيان أن حركة الطائرات ارتفعت بنسبة 52% من 57.7 ألف إلى 87.5 ألف رحلة في عام 2022.

وزاد حجم المناولة في مطار الشارقة إلى 170 ألف طن في العام الماضي، مقابل 140 ألف طن في عام 2021، بارتفاع 21%.