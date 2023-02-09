رأس الخيمة تستضيف النسخة العاشرة من "قمة العرب للطيران"

تستضيف إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات، النسخة العاشرة لـ "قمة العرب للطيران" وذلك في الفترة بين 14 و16 مارس 2023، والتي ستقام تحت شعار "الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي".

ويجتمع خلال فعاليات القمة التي سيستضيفها مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، أكثر من 600 خبيراً عالمياً لتسليط الضوء على مفاهيم الحياد الكربوني في قطاعي الطيران والسفر خلال جلسات وندوات ستشهد مشاركة المئات من مختلف قطاعات الأعمال.

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وتشمل أجندات القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية والكلمات الرئيسية المهمة، وسيتبادل رواد القطاع الخبرات والمعارف المتمحورة حول التوجهات والتحليلات والفرص القادرة على دفع نمو وتطور قطاعات الطيران والسياحة العربية، وفقاً لبيان.

وستركز النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران التي تُنظم بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على تحليل أهمية الاستدامة والتقنيات المتطورة واسعة الانتشار في تسريع وتيرة تحول قطاع السفر.

وستحظى القمة بمشاركة عدد من أبرز رواد القطاع، ويشمل ذلك شركات تصنيع المعدات الثقيلة وشركات إدارة الوجهات ومجالس السياحة والسفر والشركات الناشئة الذين سيحرصون على مشاركة أفضل الممارسات وطرح رؤى قيمة عن نماذج الأعمال المستدامة. وستسلط المناقشات الاستراتيجية الضوء على المنتجات والخدمات والمبادرات المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغيير شامل على منهجيات ومفاهيم السفر حول العالم.