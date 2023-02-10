ثلوج كثيفة في اليابان تعطل السفر جوا وبرا وتغلق الطرق

قالت السلطات اليابانية وشركات إن الثلوج الكثيفة في أنحاء كثيرة من اليابان اليوم الجمعة، تسببت في إلغاء 100 رحلة جوية وإغلاق عشرات الطرق وتعطيل خدمات السكك الحديدية.

وألغت شركات جوية محلية، من بينها "إيه.إن.إيه" والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وغيرها، 100 رحلة جوية إجمالا بسبب الثلوج حتى الظهيرة، بحسب وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

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وأضافت الوزارة أن أجزاء من 31 طريقا سريعا أُغلقت في وسط اليابان وشرقها، بينما أُغلق 54 مخرجا بالطرق السريعة الرئيسية في وسط طوكيو.

وذكرت الوزارة أيضا أن الخدمات على أكثر من 12 مسارا للقطارات في وسط اليابان وشرقها توقفت أو تعتزم ذلك.

وقالت "سكك حديد شرق اليابان"، أكبر شركة لتشغيل القطارات بالبلاد، إن إحدى خدمات القطارات فائقة السرعة بين طوكيو ومقاطعة ياماجاتا ستُتوقف في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقالت شركات خدمات التوصيل الرئيسية، ومنها "ياماتو ترانسبورت" و"ساجاوا إكسبريس"، إن خدماتها قد تتأخر حتى يوم غد السبت.