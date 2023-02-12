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الخطوط الجوية العراقية
طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية
اقتصاد العراق

العراق: خطة لتحديث "الخطوط الجوية" بشراء 31 طائرة

بموجب التعاقدات المباشرة بين الحكومة العراقية وشركتي بوينغ وإيرباص

دبي - العربية.نت
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كشفت وزارة النقل العراقية، عن تحديث الأسطول الجوي بـ 31 طائرة تم تسلم أعداد منها، فيما حددت مواعيد وصول البقية إلى العراق.

وبحسب الوزارة، فإن الخطوط الجوية العراقية تسير قدماً في استكمال مشاريع شراء الطائرات بموجب التعاقدات المباشرة بين الحكومة العراقية وشركتي بوينغ وإيرباص.

وتتضمن عقود شراء الطائرات إدخال 5 طائرات نوع "أيرباص 220" تم استلام 4 منها والمتبقي طائرة واحدة ستسلم في شهر مايو المقبل، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن للخطوط الجوية العراقية خيار إضافة 5 طائرات من نفس الطراز في حال اقتضت المصلحة لذلك".

وتابع، أنه" سيتم أيضاً إدخال 6 طائرات نوع "Boeing 737 max_8" خلال العام الحالي وبواقع طائرتين لكل من أشهر فبراير ومارس وأبريل على التوالي وإدخال طائرتين نوع بوينغ 787دريملاينر واسعة البدن طويلة المدى من أصل عشر طائرات".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن" جداول التسليم تتضمن الانتهاء من تسليم الطائرات كافة من هذا الطراز بنهاية عام 2026، وسيتم كذلك إدخال عشر طائرات نوع "Boeing 737max -10" على أن يبدأ التجهيز بحلول العام 2024 وانتهاءً بالعام 2027، وبهذا سيكون مجموع الطائرات الحديثة المضافة هو 31 طائرة".

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