"فلاي دبي" تستلم 17 طائرة جديدة من طراز "بوينغ 737 ماكس" خلال 2023

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، إن شركة "فلاي دبي" ستضيف 29 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 بقيمة دفترية تصل إلى 12.94 مليار درهم خلال 4 سنوات.

وأضاف المكتب، أن "فلاي دبي" ستتسلم 17 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس خلال العام الجاري ليرتفع إجمالي حجم الأسطول إلى 88 طائرة بنهاية 2023، وفق رويترز.

مادة اعلانية

كان الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث، كشف في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، أن الشركة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى زيادة 33 طائرة جديدة إلى الخدمة من بعد الجائحة.

وفي يناير الماضي، أعلنت شركة "فلاي دبي" أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار شيمكنت الدولي اعتبارا من 28 فبراير المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا.

ومع بدء الرحلات إلى "شيمكنت" تتوسع شبكة فلاي دبي في كازاخستان لتضم ثلاث وجهات هي "ألماتي" والعاصمة "أستانا" إضافة إلى "شيمكنت".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث: "لطالما كانت كازاخستان سوقا مهمة منذ أن أطلقنا عملياتنا لأول مرة إلى ألماتي عام 2014 .. وفي عام 2022 نقلنا ما يقرب من 300 ألف مسافر بين دولة الإمارات وكازاخستان بنمو بلغ 145 % مقارنة مع عام 2019 ونتطلع إلى مزيد من العلاقات التجارية والثقافية مع بدء الرحلات إلى شيمكنت".