رئيس نيجيريا يطلب من البنك المركزي تخصيص مزيد من النقد الأجنبي لـ"طيران الإمارات"

قالت الرئاسة في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمد بخاري طلب من البنك المركزي زيادة مخصصات العملة الأجنبية لطيران الإمارات بعد أن أوقفت الشركة رحلاتها من وإلى نيجيريا عام 2022 نتيجة لعدم قدرتها على تحويل الأموال إلى الخارج.

وعلقت طيران الإمارات الرحلات بعد عدم استطاعتها تحويل مبيعات تذاكرها المقومة بالعملة المحلية من أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

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وفي محادثة هاتفية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، طلب بخاري استئناف رحلات طيران الإمارات إلى نيجيريا ورفع حظر "شامل" على منح تأشيرات الدخول للنيجيريين.

كانت طيران الإمارات، أعلنت عن رحلة تجريبية بإحدى طائراتها من طراز "بوينغ 777-300ER" العاملة بمحركي "GE90" باستخدام وقود طيران مستدام من نوعية "SAF" بنسبة 100% في أحد المحركين.