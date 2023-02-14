اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطارات تركيا
مطارات تركيا
طيران

وزير الخارجية: إسرائيل تستأنف رحلات الطيران لتركيا

أكد أن استئناف الرحلات دليل على التحسن المستمر في العلاقات الثنائية

أنقرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء إن شركات الطيران الإسرائيلية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى تركيا كدليل على التحسن المستمر في العلاقات الثنائية.

وأضاف للصحفيين خلال ما وصفها بزيارة تضامنية لتركيا، إن أول رحلة من هذا النوع ستغادر يوم الخميس.

كان المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، قال إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما أعقب زلزال 1999.

"الركود الدوّار".. ماذا يعني وكيف يؤثر على خريطة الوظائف؟ قصص اقتصادية عمل "الركود الدوّار".. ماذا يعني وكيف يؤثر على خريطة الوظائف؟

وأضاف محيي الدين، للصحافيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي، أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

وتأكد مقتل 35 ألف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين الماضي خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأردن يرسل قافلة مساعدات من 14 شاحنة إلى سوريا لتوزيعها على منكوبي الزلزال الأردن يرسل قافلة مساعدات من 14 شاحنة إلى سوريا لتوزيعها على منكوبي الزلزال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط