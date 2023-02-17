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إضراب العمال في مطار فرانكفورت (رويترز)
إضراب العمال في مطار فرانكفورت (رويترز)
طيران

إضراب مطارات ألمانية يؤثر على نحو 300 ألف مسافر

تم إلغاء ما يقرب من 2340 رحلة جوية

برلين - رويترز
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من المنتظر أن يؤثر إضراب لأربع وعشرين ساعة في سبعة مطارات ألمانية اليوم الجمعة على ما يقرب من 300 ألف مسافر مع إصرار العاملين التابعين لاتحادات على مطالبهم بزيادة الأجور.

وقال متحدث باسم المطار في هامبورج "الصالات فارغة هذا الصباح"، مضيفا أن عددا قليلا جدا من الركاب البالغ عددهم 32 ألفا كانوا في المطار.

وتأثر نحو 295 ألف مسافر بإلغاء ما يقرب من 2340 رحلة جوية في مطارات بريمن ودورتموند وفرانكفورت وهامبورج وهانوفر وميونيخ وشتوتجارت، وفقا لاتحاد إيه.دي.في للمطارات.

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وقال رالف بيسيل من اتحاد إيه.دي.في لإذاعة البث البافاري "عندما ننظر إلى صالات المطار هذا الصباح، يذكرنا هذا بأسوأ أيام فيروس كورونا".

وأعلن اتحاد فيردي للعمال الإضراب يوم الأربعاء بعد أن قال إن جهود التفاوض الجماعي لموظفي الخدمة الأرضية ومسؤولي القطاع العام وعمال أمن الطيران لم تحرز سوى تقدم ضئيل.

وحذرت كريستين بهلي، نائبة رئيس اتحاد فيردي، لإذاعة إنفوراديو اليوم الجمعة "إذا لم يتم فعل شيء بشأن الأجور الآن، سنشهد جميعا صيفا آخر مليئا بالفوضى. يتعلق الأمر بتوجيه رسالة قوية حقا".

يتزامن الإضراب مع مؤتمر ميونيخ للأمن التاسع والخمسين.

وقال مسؤول بالسفارة الرومانية إن وزير الخارجية الروماني، الذي كان من المقرر أن يصل في إحدى الرحلات الملغاة، سيتوجه إلى النمسا بدلا من ذلك، ثم سيقطع رحلة بالسيارة لأكثر من أربع ساعات إلى ميونيخ.

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