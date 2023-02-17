طيران الإمارات تسير 4 رحلات يومياً إلى القاهرة اعتباراً من 29 أكتوبر

أعلنت طيران الإمارات أنها ستعزز عملياتها من وإلى القاهرة إلى 28 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 29 أكتوبر 2023. وتوفر زيادة الرحلات خيارات أكبر أمام العملاء للسفر إلى دبي وعبرها، وفق جداول زمنية مختلفة.

ويعني تعزيز العمليات أن طيران الإمارات ستشغل أربع رحلات يومياً إلى القاهرة، ثلاث منها بطائراتها العملاقة A380 والرابعة بطائرة بوينج 777، وبذلك تتمتع القاهرة بأعلى معدل تشغيل لخدمات طائرة الإمارات A380 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويساهم توفير سعة مقعدية أكبر، بإضافة أكثر من 2200 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه، في تلبية الطلب القوي والمتنامي على خط دبي/ القاهرة، كما يدعم انتعاش السياحة في البلاد.

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وتعمل الرحلة "ئي كيه 921" الآن يومياً، حيث تغادر دبي في الساعة 12:00 ظهراً، لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة 2:15 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 922" فتقلع من القاهرة في الساعة 4:15 عصراً لتصل مطار دبي الدولي في الساعة 9:45 ليلاً.

وسوف تغادر رحلة طائرة الإمارات الثالثة بطائرة A380 "ئي كيه 925" دبي في الساعة 8:40 مساءً وتهبط في مطار القاهرة الدولي في الساعة 10:55 ليلاً. أما رحلة العودة "ئي كيه 926"، فتغادر القاهرة بعد منتصف الليل بـ40 دقيقة، وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 6:10 صباحاً.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت تشغيل رحلاتها إلى جمهورية مصر العربية في أبريل 1986 بثلاث رحلات أسبوعياً. ونقلت منذ ذلك الحين 9.6 ملايين مسافر من وإلى القاهرة. ونمت العمليات بشكل مضطرد مع زيادة أعداد الرحلات والسعة بين القاهرة ودبي لتلبية طلب العملاء.

وتشغل طيران الإمارات اليوم 25 رحلة أسبوعياً بين القاهرة ودبي. وقدمت الناقلة، على مدى العقود الثلاثة الماضية، مساهمة مهمة في الاقتصاد المحلي والسياحة من خلال نقل الزوار من جميع أنحاء شبكتها العالمية التي تمتد عبر القارات الست.