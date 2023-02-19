العراق يعتمد سعر الصرف الرسمي للدولار 1320 ديناراً بمنافذ الخطوط الجوية

قررت الحكومة العراقية، اعتماد سعر الصرف الرسمي أمام الدولار الأميركي بنحو 1320 ديناراً بمنافذ الخطوط الجوية كافة.

وذكرت الحكومة في بيان، أن تحديد سعر الصرف جاء التزاماً بالعهد الذي قطعته الحكومة أمام الرأي العام بمتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، ومتابعة كل المؤسسات العراقية المعنية بتطبيق سعر الصرف الجديد، ومساعدتها في تسهيل أي معوّق يحول دون تطبيق القرار.

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وأوضح البيان أنه تم العمل المباشر والجدّي على حل إشكالية سعر الصرف في تذاكر الخطوط الجوية العراقية، وتم ابتداءً من يوم الجمعة الماضي، اعتماد سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً، في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وكان سعر الصرف في الأسابيع الماضية بلغ نحو 1690 دينارا للدولار.

وزاد "المركزي العراقي" سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهرياً، ويكون بيعها للبالغين 18 سنة فأكثر حصراً.

وأوضح البنك أن الحزمة الأولى من التسهيلات تضمنت أيضا بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي مثل "ويسترن يونيون" و"موني غرام" بالسعر الرسمي للدولار، فيما يتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.