طيران
زيادة 8% في عدد رحلات الترانزيت عبر أراضي روسيا
شركات الطيران الصينية هي الأكثر نشاطا بنحو 60 رحلة يوميا
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زادت شركات الطيران الأجنبية رحلات الترانزيت عبر المجال الجوي الروسي بنسبة 8% منذ شهر يناير، بحسب ما أكدت الخدمة الصحافية لوكالة النقل الجوي الفيدرالية للصحافيين.
وجاء في بيان الوكالة "نلاحظ زيادة في عدد رحلات الترانزيت عبر أراضي روسيا، تعمل شركات الطيران الأجنبية في جنوب شرق آسيا وآسيا تدريجيا على زيادة حجم الحركة الجوية عبر المجال الجوي لروسيا.
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وأضاف البيان "منذ بداية يناير 2023، كانت هناك زيادة في العدد اليومي لرحلات الترانزيت لشركات الطيران الأجنبية، من 1 يناير إلى 20 فبراير 2023 بنسبة 8%".
وفقا للوكالة، فإن شركات الطيران الصينية هي الأكثر نشاطا، بنحو 60 رحلة يوميا، وكذلك الشركات الهندية بـ 20 رحلة يوميا.
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