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طيران

"كوانتاس" الأسترالية تتحول إلى الربحية في النصف الأول بعد خسائر لـ3 سنوات

الشركة أعلنت عن خطتها لإعادة شراء أسهم بقيمة 341 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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تحولت الخطوط الجوية "كوانتاس" Qantas إلى الربحية في النصف الأول من عامها المالي 2023، إذ حققت أرباحا قبل الضرائب بلغت 974 مليون دولار وذلك مع انتهاء قيود كورونا وعودة انتعاش الطلب على السفر.

ويأتي ذلك بعد أن تكبدت الشركة خسائر متراكمة خلال الـ 3 سنوات الماضية بلغت نحو 4.7 مليار دولار.

ومن جانب آخر، أعلنت "كوانتاس" عن خطتها لإعادة شراء أسهم بقيمة 341 مليون دولار.

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