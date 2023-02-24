تحالف بقيادة سميح ساويرس لتطوير فنادق في المغرب بـ385 مليون دولار

قالت وزارة السياحة المغربية إنها وقعت مؤخرا، على مذكرة تفاهم لإنعاش أنشطة شركة تطوير محطة الصويرة مكادور (SAEMOG)، مع تحالف يضم 4 مستثمرين أجانب بقيادة، رجب الأعمال المصري سميح ساويرس، بتكلفة مالية تفوق 4 مليارات درهم (385 مليون دولار).

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة أنباء المغرب الرسمية، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تجديد وتوسيع الفندق الحالي، وتحويل بيت النادي (کلوب هاوس) الحالي إلى "فندق بوتيك"، وتشييد بيت نادي آخر جديد، وتطوير "كلوب ميد" (Club Med)، وثلاث فنادق أخرى مطلة على الواجهة البحرية، إلى جانب إحداث منطقة تجارية وترفيهية في قرية موكادور وتوسيعها، فضلا عن تطوير مشاريع عقارية.

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وتركز هذه الاستثمارات على إحياء منتجع موكادور، ورفع قدرته الاستيعابية وإثراء عرضه الترفيهي، ومن ثم تعزيز جاذبية الصويرة ضمن قائمة الوجهات السياحية الدولية.

ويحظى المشروع بأهمية كبرى، خاصة وأنه سيؤدي إلى خلق أكثر من 4000 فرصة عمل، ليسهم بذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.