طيران
"طيران ناس" السعودية تتسلم طائرة "إيرباص إيه 320 نيو"
ضمن 19 طائرة ستنضم لأسطولها في 2023
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت شركة طيران ناس السعودية على تويتر، اليوم الأحد، إنها تسلمت أحدث طائرة إيرباص من طراز إيه 320 نيو ضمن 19 ستنضم لأسطولها في 2023.
وأضافت الشركة أنه بذلك يرتفع حجم أسطولها إلى 44 طائرة.
مادة اعلانية
وأشارت الشركة في بيانها إلى أن مجلس إدارتها وافق على زيادة طلبياته لشراء الطائرات إلى 250 طائرة جديدة، ليكون الناقل الجوي "أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
اقرأ أيضاً
-
"المتحدة للأوراق المالية" للعربية: إقبال كبير على طرح "أبراج للطاقة" في بورصة مسقططرح حصة 49% من رأسمال شركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط نبض السوق
-
إيلون ماسك: اشتريت أكبر مؤسسة غير ربحية في العالم بـ 44 مليار دولارخبراء تمويل يحذرون من صدمات تمويلية لـ "تويتر" قصص اقتصادية
-
رئيس وزراء اليابان يدعو للتوسع في زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاصاستطلاع: توقعات بعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور في 26 عاما بما يعادل في المتوسط 2.85% اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية