"طيران ناس" السعودية تتسلم طائرة "إيرباص إيه 320 نيو"

قالت شركة طيران ناس السعودية على تويتر، اليوم الأحد، إنها تسلمت أحدث طائرة إيرباص من طراز إيه 320 نيو ضمن 19 ستنضم لأسطولها في 2023.

وأضافت الشركة أنه بذلك يرتفع حجم أسطولها إلى 44 طائرة.

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وأشارت الشركة في بيانها إلى أن مجلس إدارتها وافق على زيادة طلبياته لشراء الطائرات إلى 250 طائرة جديدة، ليكون الناقل الجوي "أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.