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مشروع أمالا
مشروع أمالا
أمالا

"أمالا" تعلن أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام

"البحر الأحمر الدولية" توقع اتفاقية شراكة مع "كلينيك لا بريري"

دبي - العربية.نت
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أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّرة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، عن شراكتها مع العلامة التجارية في مجال الصحة والاستجمام "كلينيك لا بريري Clinique La Prairie".

وذكرت "البحر الأحمر الدولية"، أنه سيتم تطوير منتجع فاخر يمتد على مساحة 36115 متراً مربعاً في وجهة "أمالا" الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، وسيضم المنتجع الحصري 13 فيلا، بالإضافة إلى 52 غرفة وجناحاً فندقياً.

وسيحظى زوار الوجهة من خلال مرافق مركز "كلينيك لا بريري" بتجارب استجمام استثنائية للبحث عن التوازن الذاتي مستوحاة من الفنون والاستجمام ونقاء البحر الأحمر، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتجري تحضيرات المرحلة الأولى من وجهة أمالا في مرسى "تربل باي" على قدمٍ وساق، إذْ من المتوقع أن ترحب بأول ضيوفها عام 2024م، وستتكون من ثماني منتجعات تقدم ما يزيد عن 1,300 غرفة فندقية، وفي حال اكتمالها، ستضم الوجهة أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية في 25 فندقاً، وأكثر من 900 فيلا سكنية وشقق فندقية فاخرة ، إلى جانب مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.

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