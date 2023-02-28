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اقتصاد فرنسا (رويترز) مناسبة
باريس
سياحة

فرنسا تحقق عائدات قياسية من السياحة الدولية عام 2022

عائدات العام الماضي تجاوزت مستويات ما قبل كورونا بـ1.2 مليار يورو

دبي - العربية.نت
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حقّقت فرنسا 57.9 مليار يورو في العام 2022 بفضل السياحة الدولية، وهي عائدات "قياسية" لكنها ما زالت أقل من المكاسب التي حقّقتها إسبانيا على هذا الصعيد، وفق ما أفادت وكالة "أتو فرانس" المسؤولة عن الترويج للسياحة الفرنسية في الخارج.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني "في نهاية ديسمبر 2022، ارتفعت عائدات السياحة الدولية في فرنسا بمقدار 1.2 مليار يورو مقارنة بالعام 2019" الذي سبق تفشي "كوفيد-19".

وأضافت "هذه النتيجة تفسَّر بعودة السياح الأوروبيين والأميركيين لكن أيضا بالتضخم الذي يزيد تلقائيا الإيرادات من حيث القيمة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

تباطؤ نمو اقتصاد فرنسا في الربع الثالث 2022 اقتصاد اقتصاد أوروبا تباطؤ نمو اقتصاد فرنسا في الربع الثالث 2022

في المقابل، ما زال تدفق المسافرين "من آسيا، خصوصا من الصين واليابان، ضعيفا جدا".

وعلى صعيد عائدات السياحة الدولية، ما زالت فرنسا متخلّفة عن إسبانيا "التي استعادت الطليعة الأوروبية في العام 2022" مع تحقيق مدريد عائدات بلغت 64.8 مليار يورو نهاية نوفمبر.

ومن بين السياح الأجانب الأكثر إنفاقا في فرنسا عام 2022 مواطنون من ثلاث دول مجاورة هي بلجيكا (7.3 مليارات يورو) وألمانيا (6.5 مليارات) والمملكة المتحدة (6.2 مليارات)، فيما حلّت الولايات المتحدة خامسة (5.6 مليارات).

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