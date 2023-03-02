"العربية أبوظبي" تدشن رحلة مباشرة إلى "باكو" سبتمبر المقبل

أعلنت "العربية أبوظبي" عن بدء رحلاتها المباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي إلى مدينة باكو في أذربيجان.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار حيدر علييف الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 13 سبتمبر/ أيلول 2023.

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وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "تعد باكو وجهة مهمة في خططنا التوسعية انطلاقاً من أبوظبي، كما تعزز التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات سفر أوسع، فضلاً عن دعم قطاعي الطيران والسياحة في كلا البلدين"، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتواصل العربية أبوظبي خطتها التوسعية والتزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية، حيث تعتبر باكو الوجهة رقم 32 التي تسيّر رحلات إليها انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي.

يشار إلى أن باكو؛ تعد وجهة عالمية جذابة تجمع المعالم القديمة والحديثة والمناظر الخلابة، فضلاً عن وجهات المغامرات الفريدة من البحيرات والبراكين الطينية.