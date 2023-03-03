مصر تستهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة من الهند

تحاول مصر البحث عن أسواق جديدة لإيفاد السائحين بعدما تضررت حركة التوافد إليها بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبدأت مساعي لجذب السائحين من الهند.

وبحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري مع السفير الهندي في القاهرة أجيت جوبتيه، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى المقصد السياحي المصري وفقا لبيان رسمي.

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وأكد عيسى اهتمام مصر بالترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز مقوماته السياحية والأثرية المتنوعة في الأسواق السياحية المختلفة ومن بينها السوق الهندية.. وتحدث عن أبرز شرائح السائحين المحتملين بالنسبة لمصر وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التي أجريت خلال الفترة السابقة وقسمت هؤلاء السائحين إلى 5 شرائح رئيسية وهم ممن يبحثون عن منتج السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وأشار خلال اللقاء إلى استقبال مدينة شرم الشيخ في يناير الماضي لأول رحلة طيران مباشرة قادمة من الهند لمطار شرم الشيخ بغرض "سياحة حفلات الزفاف" في إطار استحداث هذا النمط السياحي والترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف. وجذب رواده إلى مصر، كما تم التباحث حول سبل تعزيز فرص الاستثمار الفندقي في مصر.

وأكد السفير الهندي أن سائحي بلاده لديهم شغف كبير بالسياحة الثقافية وسياحة التسوق.