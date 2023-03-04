اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطار في كندا
مطار في كندا
طيران

ثاني أكبر شركات طيران بكندا تلغي كل الرحلات الليلية بسبب عاصفة شتوية

استئناف العمليات بشكل مخفض صباح السبت إذا تحسنت الأحوال الجوية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "وست جيت أيرلاينز"، ثاني أكبر شركة طيران في كندا، إلغاء جميع رحلاتها الليلية في مطار تورونتو الدولي بسبب عاصفة شتوية من المتوقع أن تغطي المدينة بكميات كبيرة من الثلوج وتقليل الرؤية بشكل كبير.

وقالت الشركة إنها ألغت بشكل استباقي كلا من الرحلات الداخلية والخارجية بدءا من الساعة الثامنة مساء (0100 بتوقيت غرينتش السبت) في مطار بيرسون في تورنتو، وإنها تتوقع استئناف العمليات بشكل مخفض صباح السبت إذا تحسنت الأحوال الجوية كما هو متوقع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الكندية تحذيرا من عاصفة شتوية في تورنتو، مشيرة إلى أن أخطر الظروف المتوقعة بين الساعة التاسعة مساء تقريبا ومنتصف الليل عندما تتراوح معدلات تساقط الثلوج بين خمسة وثمانية سنتيمترات في الساعة، وفق رويترز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يعتمد استراتيجية جديدة لتدمير منافسيه الجمهوريين ترمب يعتمد استراتيجية جديدة لتدمير منافسيه الجمهوريين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط