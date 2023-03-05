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الطيران العماني- وكالة الأنباء العمانية
طائرة تابعة للطيران العماني- (العمانية)
اقتصاد عمان

"الطيران" العماني يتسلم طائرة جديدة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"

يضم أسطول شركة الطيران العمانى 52 طائرة

دبى-العربية.نت
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استلم الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 من "سي دي بي للطيران".

وتعد الطائرة الأخيرة ضمن 5 طائرات تم التعاقد عليها كجزء من صفقة بيع وإعادة تأجير عبر "سي دي بي للطيران" الشركة الإيرلندية الفرعية المملوكة بالكامل لبنك التنمية الصيني للتأجير التمويلي المحدود.

وباستلام الطائرة الجديدة من طراز 737 ماكس 8 بات قوام أسطول الطيران العُماني يتكون من 52 طائرة، بما في ذلك 10 طائرات من طراز إيرباص 330، و33 طائرة من طراز بوينغ 737، و9 طائرات من طراز بوينغ 787، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

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