الخطوط الجوية القطرية تعتزم زيادة رحلاتها 21% مع تعافي الطلب

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء، خططا لزيادة كبيرة في النشاط في ظل تعافي قطاع الطيران من الجائحة.

وذكرت الشركة لدى كشفها عن مستهدفاتها في معرض آي.تي.بي للسياحة في برلين، أنها ستضيف سبع وجهات، وستعيد تسيير رحلات إلى 11 وجهة أخرى وسترفع عدد الرحلات من وإلى 35 سوقا، وهو ما يشكل زيادة 21% في الرحلات بحلول يوليو/تموز 2023، بالمقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.

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وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر إن الشركة متحفظة في خططها بسبب اعتمادها على تسلم طائرات من إيرباص وبوينغ وهذا هو الظهور الأول للباكر منذ تسوية نزاع قانوني كبير مع إيرباص.