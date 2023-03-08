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من إضراب مطارات ليبيا 2
من إضراب مطارات ليبيا
طيران

توقف الملاحة الجوية بمطارات ليبيا نتيجة إضراب المراقبين الجويين

دبي - العربية.نت
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كشفت وسائل إعلام ليبية، عن توقف الملاحة الجوية بالمطارات نتيجة إضراب المراقبين الجويين.

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