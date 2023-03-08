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دبي تستقطب 1.47 مليون سائح دولي في يناير

دبي - العربية.نت
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استقبلت دبي في شهر يناير الماضي 1.47 مليون سائح دولي بنمو 50% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي الذي سجل 980 ألف سائح، وذلك بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وواصل القطاع الفندقي في دبي في شهر يناير تسجيل أداء يفوق ما قبل الجائحة في أهم المؤشرات التي تشمل عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي ومتوسط العائد على الغرفة.

وتصدرت الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي في يناير إذ سجلت نحو 186 ألف سائح، وجاءت روسيا ثانياً بـ155 ألف زائر، وبلغ عدد الزوّار من السعودية 98 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 81 ألف زائر، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

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وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي في نهاية يناير 2023 إلى أكثر من 147 ألف غرفة فندقية، ضمن 809 منشآت فندقية، مقارنة بـ138.6 ألف غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة في نهاية يناير 2022، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 80%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة "خمس نجوم" على نسبة 34% من مجمل حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 50 ألف غرفة فندقية ضمن 152 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في يناير أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.5 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 3.64 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 3 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 21%.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 603 دراهم، مقارنة بـ647 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 484 درهماً، مقابل 460 درهماً.

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