عاجل: تأشيرة سعودية تمكن جميع مقيمي دول الخليج من أداء العمرة
على اختلاف مهنهم
أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في تغريدة نشرها في حسابه عبر "تويتر، إلغاء السعودية لاشتراط مهن محددة لمنح فيزا السياحة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا للخطيب، فإن السماح بالتأشيرة السياحية التي تشمل جميع المقيمين في دول الخليج على اختلاف مهنهم تمكنهم من أداء العمرة.
وقال وزير السياحة السعودي "نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطواتٍ واضحة وبسيطة؛ أصبح استخراج التأشيرة لزيارة السعودية أسهل، دون اشتراط مهن محددة".
نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطواتٍ واضحة وبسيطة؛ أصبح استخراج التأشيرة لزيارة #السعودية أسهل، دون اشتراط مهن محددة.https://t.co/wyvezLCitl pic.twitter.com/8Q9AqWdGY8— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) March 9, 2023
وأطلقت السعودية العام الماضي تأشيرة سياحية للمقيمين في دول الخليج شملت أصحاب مهن محددة.
وتسمح التأشيرة السياحية بالدخول للسعودية لأسباب سياحية مثل الفعاليات، وزيارة العائلة والأصدقاء، الأنشطة الترفيهية، أداء فريضة العمرة (لا تشمل فريضة الحج) بالإضافة لعدم شمولها للرحلات بغرض الدراسة.
وتبلغ قيمة رسوم التأشيرة 300 ريال، إضافة لقيمة التأمين الطبي.
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