تدشين رحلات طيران منتظمة بين السعودية وطاجيكستان للمرة الأولى

دشنت دولة طاجيكستان رحلات جوية منتظمة مباشرة مع المملكة العربية السعودية لأول مرة على مدى أكثر من ثلاثين عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال أكرم كريمي سفير طاجيكستان لدى السعودية إن الرحلة الجوية رقم SZ-125، انطلقت من قبل شركة "سومون آير" الطاجيكية للطيران، أمس الخميس، من العاصمة الطاجيكية "دوشنبه" إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جدة.

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وأضاف كريمي أن طيران (سومون آير) سيربط بين العاصمة دونبشه ومدينة خوجند ومدينة جدة، من خلال ثلاث رحلات طيران مباشرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وذكر أن هذه الرحلات المنتظمة المباشرة بين البلدين من شأنها أن تسهم في تسهيل تحرك المسافرين والسائحين والحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وفقا لما نقلته صحيفة " الشرق الأوسط".

وتعد شركة "سومون آير" الناقل الجوي الوطني لطاجيكستان، والتي تعمل في السوق الدولية منذ عام 2008، وهي شركة الطيران الوحيدة في الدولة التي انضمت إلى اتحاد النقل الجوي الدولي "IATA".

وتسيير شركة "سومون آير"، رحلات منتظمة من طاجيكستان إلى 24 وجهة، منها ألمانيا والإمارات وتركيا والصين وكازاخستان وأوزبكستان والاتحاد الروسي.

وأطلقت الشركة أول رحلة لها في فبراير 2008 ربطت دوشنبه وموسكو، حيث قامت بتشغيل طائرة بوينغ 737-800، وبحلول منتصف عام 2009، كانت "سومون آير" تشغل طائرتين من طراز بوينغ 737-800.