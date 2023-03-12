روسيا تعلن إطلاق تأشيرة إلكترونية وبطاقة الدفع للسائحين

أعلنت رئيس إدارة التنمية السياحية بوزارة الاقتصادي الروسية، تاتيانا شارشافيتسكايا، أنه سيتم إطلاق التأشيرات الإلكترونية وبطاقة الدفع للسياح الأجانب في روسيا عام 2023.

وقالت شارشافيتسكايا: "التأشيرات الإلكترونية لا تعمل بعد، لكننا نعمل على الأمر... وهذه التأشيرات ستنجح".

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وأضافت "نحن الآن نحل مشكلة المدفوعات في المرحلة النهائية، من ما يسمى بالبطاقة السياحية".

كما أشارت إلى أن روسيا مهتمة بوصول السياح من دول الخليج والصين، والدخول بواسطة التأشيرات الإلكترونية وبمساعدة الاتفاقيات الحكومية الدولية.