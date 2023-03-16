"الطيران المدني" تصدر تقييمها لأداء المطارات السعودية لشهر فبراير

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات السعودية الدولية والداخلية لشهر فبراير 2023، تطبيقاً لاستراتيجية تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال كل من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان، ومطار حائل الدولي، ومطار القريات المراكز المتقدمة في التقرير.

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وقسمت الهيئة المطارات في تقييم الأداء، إلي خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 45%.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية تتراوح أعداد المسافرين بين 5 و15مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82% وفقا لـ"واس".

وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يتراوح فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثانياً بنسبة التزام 73%، فيما حصد مطار حائل المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات إلى أربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.