المغرب يعتزم إنفاق 580 مليون دولار لجذب مزيد من السائحين
من المستهدف جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026
صرحت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، بأنها تعتزم إنفاق 6.1 مليار درهم (580 مليون دولار) حتى عام 2026 لتطوير قطاع السياحة من أجل جذب مزيد من الزوار وجلب عملة صعبة.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة تعتزم إنفاق المزيد من الأموال على التسويق، وتطوير أنواع أخرى من مناطق الجذب للسائحين، ورفع مستوى الفنادق وبناء أخرى جديدة، وتدريب المزيد من الأشخاص على العمل في هذا القطاع.
ويهدف المغرب إلى جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 ارتفاعا من 11 مليونا العام الماضي. وفي عام 2019، استقبل المغرب 13 مليون زائر.
وقالت الحكومة إن الخطة ستساعد في خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وزادت الإيرادات من السياحة العام الماضي بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 91 مليار درهم وتتجاوز مستويات 2019.
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