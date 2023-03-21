الهند ترفض طلبا من الإمارات لزيادة حقوق الحركة الجوية

قال وزير الطيران المدني الهندي جيوتيراديتيا سكينديا في مقابلة مع رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الهند لا تفكر في زيادة حقوق الحركة الجوية للإمارات العربية المتحدة.

وحثت الإمارات الهند على زيادة الحد الأقصى لعدد المقاعد على الرحلات بين البلدين بواقع 50 ألف مقعد أسبوعيا لكن سكينديا قال "لا نفكر في زيادتها في المرحلة الحالية".

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والهند واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم حيث يتجاوز الطلب على السفر الجوي الطاقة الاستيعابية للطائرات المتاحة. وتعاقدت شركة إير إنديا الشهر الماضي على طلبية قياسية لشراء 470 طائرة.

وتتولى شركات الطيران بمنطقة الخليج المدعومة بمراكز تشغيل عالية الكفاءة تسيير معظم الرحلات الجوية الدولية من الهند وإليها.

وقال سكينديا إنه يريد من شركات الطيران الهندية شراء المزيد من الطائرات عريضة البدن وتسيير رحلات مباشرة إلى الوجهات الدولية مضيفا أن الهند تحشد الموارد لتلبية احتياجات النقل لشعبها البالغ تعداده 1.3 مليار نسمة.