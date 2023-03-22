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رحلات ملغاة في أحد مطارات فرنسا (أرشيفية - رويترز)
رحلات ملغاة في أحد مطارات فرنسا (أرشيفية - رويترز)
طيران

هيئة الطيران المدني الفرنسية تطالب بإلغاء 30% من الرحلات بسبب الإضرابات

وسط إضراب مراقبي الحركة الجوية ضد إصلاح نظام التقاعد

دبي - العربية.نت
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طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية، من شركات الطيران إلغاء 30% من رحلاتها الخميس في مطار باريس-أورلي و20% في المطارات الأخرى.

وأرجعت الهيئة طلبها بإلغاء الرحلات إلى إضراب مراقبي الحركة الجوية ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا لوكالة "فرانس برس" الأربعاء، إن منصات (مرسيليا - بروفانس وتولوز - بلانياك وليون - سان - إكزوبيري) ستتأثر بإلغاء واحدة من كل 5 رحلات تغادر أو تصل خلال اليوم التاسع من التعبئة ضد الإصلاح في فرنسا واليوم الأول منذ إقراره.

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كان مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، أقرّ مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.

وصوّت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضواً صوتوا ضدّه.

وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن "سرورها" بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر أن هذا الإصلاح "متوازن وعادل".

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