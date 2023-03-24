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السياحة في السعودية تسجل أرقاماً تاريخية.. 4.9 مليون زائر خلال شهرين

ما يقارب 83 ألف زائر يومياً

دبي - العربية.نت
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أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة في المملكة سجل أرقامًا تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج، حيث بلغ عدد الزوار خلال شهر يناير الماضي 2.4 مليون زائر، فيما زاد العدد خلال فبراير الماضي الذي شهد دخول 2.5 مليون زائر أي ما يقارب 83 ألف زائر يوميًا.

وشدد الخطيب على أهمية توطين القطاع، وأنها قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل خصوصًا أن الوزارة دربت أكثر من 100 ألف شاب وشابة وأنفقت عليهم 400 مليون ريال، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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جاء ذلك خلال اللقاء الشهري الافتراضي مع المستثمرين والمواطنين في قطاع السياحة.

وأوضح الخطيب أن أهمية الالتزام باللوائح الجديدة التي أقرتها الوزارة هي أداة للارتقاء بالقطاع ضمن نظام السياحة الجديد، مشيرًا إلى أن المهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة ستنتهي بتاريخ 25 مارس الجاري، وعلى الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم.

وأضاف أن اللوائح التي أصدرتها الوزارة واضحة ويجب أن يلتزم بها جميع العاملين في القطاع دون استثناء، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بدورها من حيث الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين، إضافةً إلى تشديد الرقابة على السوق خصوصًا فيما يخص مخالفات الإرشاد السياحي.

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