اليابان تتيح التأشيرة السياحية إلكترونياً للسعوديين والمقيمين في المملكة

أعلنت السفارة اليابانية في السعودية أنه يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في المملكة، اعتبارًا من 27 مارس 2023، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت (تأشيرة دخول واحدة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا).

وأفادت في بيان لها، اليوم الجمعة، بأنه على المتقدمين تقديم طلب التأشيرة من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق (ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة) واستلام التأشيرة إلكترونيًا "إشعار إصدار التأشيرة" Visa Issuance Notice.

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وأضافت: "يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى موقع JAPAN eVISA وعرض "إشعار إصدار التأشيرة" Visa Issuance Notice في مطار المغادرة مع الجهاز المتصل بالإنترنت، مؤكدة أنه لن يتم قبول بيانات PDF أو لقطة الشاشة أو النسخة المطبوعة من الصفحة، بحسب "عكاظ" السعودية.

وأوضحت السفارة أنه في حالة التأشيرات التي تتطلب رسومًا (حسب الجنسية)، يتعين على المتقدم أو (من ينوب عنه) زيارة السفارة اليابانية بالرياض أو القنصلية العامة بجدة لدفع رسوم التأشيرة نقدًا، لأن خدمات الدفع الإلكتروني غير متاحة في الوقت الحالي.

ودعت إلى تقديم الطلب قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ الوصول المحدد إلى اليابان، موضحة أن التأشيرات صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار.