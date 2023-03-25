"الطيران" الفرنسي يطلب إلغاء رحلات في 4 مطارات بسبب الإضرابات

طلبت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركات، إلغاء 20% من رحلاتها في مطارات (باريس-أورلي، مرسيليا، تولوز، بوردو) يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد.

وسبق أن أقرّت في الأيام السابقة تخفيضات في برنامج الرحلات لمواءمة عددها مع عدد مراقبي الحركة الجوية وتجنّب المزيد من التعطيل.

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وكانت الإدارة حذّرت من أنّ التخفيضات ستستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين، قبل يوم جديد من التعبئة الوطنية مقرّر الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وشهدت باريس عددا قياسيا من المتظاهرين فيما التعبئة ارتفعت على مستوى البلاد مقارنة بيوم التحرك الثامن في 15 مارس عندما نزل 480 ألف شخص إلى الشوارع في أرجاء فرنسا بحسب تقديرات وزارة الداخلية.

وتمثل أحدث موجة من الاحتجاجات أكبر تحد لسلطة الرئيس الفرنسي منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أربعة أعوام. وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين يعارضون قانون التقاعد، وكذلك قرار الحكومة بتمريره في البرلمان بدون تصويت.