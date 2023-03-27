"الاتحاد للطيران" تعود إلى كولكاتا الهندية بـ 7 رحلات أسبوعياً

استأنفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للإمارات، رحلاتها أمس إلى مطار كولكاتا بعد قرار استئناف الشركة لرحلاتها إلى المدينة الهندية ذات الشعبية العالية.

وستربط الاتحاد للطيران العاصمة المالية للهند، كولكاتا، بالعاصمة أبوظبي بمعدّل سبع رحلات في الأسبوع من دون توقف.

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وغادرت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY256، الأولى في الخدمة الجديدة في الساعة 1:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي لأبوظبي بتاريخ 26 مارس لتحط في مطار كولكاتا الدولي، نيتاجي سوباش تشاندروا بوس، ليلة أمس في الساعة 8:10 بالتوقيت المحلي للهند.

وأقلعت رحلة العودة رقم EY257 كولكاتا في الساعة 9:05 بالتوقيت المحلي للهند بتاريخ 26 مارس لتحط في أبوظبي بعد منتصف الليل بقليل.

وستتم خدمة الرحلات الجديدة عبر طائرة الاتحاد للطيران إيرباص A320، متيحة خدمات حائزة على الجوائز في مقصورة الأعمال التي تضم 8 مقاعد ومقصورة الدرجة السياحية التي تضم 150 مقعدًا، مع توفير مواعيد ملائمة للواصلين إلى العاصمة الإماراتية ومتابعة سلسة للرحلات على امتداد شبكة الوجهات العالمية للشركة والتي تصل إلى 67 وجهة.