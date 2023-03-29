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برج إيفل ، باريس (أ ف ب)
برج إيفل
اقتصاد فرنسا

"برج إيفل" مغلق أمام الزوار بسبب الإضرابات

بسبب إضراب موظفيه في اليوم العاشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد

دبي - العربية.نت
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أعلنت إدارة "برج إيفل" في باريس، إغلاق البرج بعد إضراب موظفيه في اليوم العاشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقالت الإدارة في بيان، أمس الثلاثاء، إنه "نظرا لحركة الإضراب الوطني، فإن برج إيفل مغلق حاليا".

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ومنذ بداية التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس، تم إغلاق النصب التذكارية والتاريخية عدة مرات بسبب الإضراب، وأمس تم إغلاق قوس النصر وقصر فرساي ومتحف اللوفر أمام الزوار.

صدامات بباريس بين الشرطة ومحتجين على رفع سن التقاعد اقتصاد اقتصاد فرنسا صدامات بباريس بين الشرطة ومحتجين على رفع سن التقاعد

واندلعت صدامات في باريس، أمس الثلاثاء، بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين كانت تتقدّم مسيرة يشارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على تعديل نظام التقاعد.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطّى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء.

ولجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية إلى ساحة "لا ناسيون".

وقد شارك أكثر من نصف مليون متظاهر في الاحتجاجات المندلعة في المدن الفرنسية، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. من جهتها تشير النقابات إلى حشد أكثر من مليوني متظاهر في عموم فرنسا.

وتتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن.

لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس/آذار، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.

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