"إياتا": مبيعات تذاكر الطيران بالإمارات تسجل 2.8 مليار دولار في 2022

قال نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كامل العوضي، إن مبيعات تذاكر الطيران بالإمارات تجاوزت 4.42 مليون تذكرة في عام 2022، بقيمة نحو 10.27 مليار درهم (2.8 مليار دولار).

وتوقع العوضي، أن يصل حجم الطلب على السفر في السوق الإماراتية خلال 2023 إلى 106% من مستويات ما قبل جائحة كورونا في 2019، ونحو 121% منها خلال 2024.

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وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسجل شركات الطيران على المستوى العالمي أرباحا صافية بقيمة 7.4 مليارات دولار في عام 2023، مع إجمالي إيرادات يبلغ 779 مليار دولار، وفق ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال العوضي إن ارتفاع أسعار النفط "قد يؤخر جهود شركات الطيران لإعادة التوازن إلى قوائمها المالية التي تأثرت بشدة خلال الجائحة الصحية".

وتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للوقود المستهلك في عام 2023 إلى 229 مليار دولار، وهو ما يشكل نسبة 30% من إجمالي النفقات.

وأفاد بأن الإمارات استحوذت على 20.45% من إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها في دول مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 21.605 مليون تذكرة، وعلى نسبة 26.99% من إجمالي قيمة التذاكر في منطقة الخليج التي بلغت 38.046 مليار درهم.

وأضاف العوضي أن قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط يعد واحداً من أهم القطاعات على مستوى العالم، إذ تضم منطقة الشرق الأوسط مجموعة من شركات الطيران التي تعتبر الأهم على مستوى قطاع الطيران عالمياً، مشيراً إلى أن القطاع يواصل تسجيل مستويات قياسية لناحية التعافي من التحديات التي واجهته خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تشير التوقعات إلى أنّ المنطقة ستصل خلال عام 2023 إلى 98% من مستويات الطلب قبل جائحة "كوفيد 19"، وكذلك 95% من معدلات السعة قبل الجائحة.