استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل شمالي العراق

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية العراق.

ووصلت الرحلة رقم "XY612" التابعة لشركة طيران ناس إلى جدة قادمة من أربيل شمالي العراقي وعلى متنها 174 مسافرًا.

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وسترتبط الرحلات الجوية بشكل مباشر ومنتظم بين جدة وأربيل العراقية على متن طيران ناس، وبمعدل رحلتين أسبوعية خلال يومي الأربعاء والأحد، وستتبعها مستقبلاً في بداية شهر مايو القادم ناقلات أخرى كطيران أديل والخطوط السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة؛ عبر رحلات أسبوعية ثابتة بين مطارات المملكة والعراق؛ نتيجة الجهود المستمرة المبذولة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وبحسب التلفزيون السعودي، فإن استئناف الرحلات بين المملكة وأربيل سيقدم العديد من التسهيلات للمعتمرين والمسافرين إلى السعودية.

ولا تقتصر الرحلات بين المملكة وأربيل على الحج والعمرة وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر استئناف الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.

وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ضمن استراتيجيتها الوطنية لقطاع الطيران إلى رفع مستوى الربط الجوي إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة والوصول إلى 330 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030.