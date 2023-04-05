السعودية تحصل على 94.4% في تدقيق أمن الطيران

حصلت المملكة العربية السعودية على نسبة 94.4% في تدقيق أمن الطيران؛ محققة بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وذلك خلال عملية التدقيق التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على الدول الأعضاء للتأكد من امتثال الدول للمعايير الدولية.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة عمل القطاعات العاملة في المطارات كافة؛ لتحقيق الهدف، والوصول لأعلى درجات التقييم، وتجاوز التحديات، وتوجت الجهود باجتياز المملكة للتدقيق بنجاح، من خلال توفير أحدث التجهيزات والمعدات والأنظمة، وتطبيق أعلى معايير الأمن الممكنة.

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وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج خلال الحفل المعد بهذه المناسبة الذي شارك فيها قادة القطاعات الأمنية والأجهزة الحكومية والشركات الوطنية، إن تحقيق أمن الطيران في المملكة لهذا الإنجاز يأتي ضمن عدة إنجازات حققها قطاع الطيران على المستوى الإقليمي والدولي؛ الذي يعكس اهتمام ودعم القيادة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن منظومة الطيران المدني تسعى لتنفيذ خططها الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها التي تسير قدماً في سبيل تحقيق التميز في الخدمات المقدمة للمسافر، والحصول على أعلى نسب التقييم على المستوى الوطني والدولي.