تعطل رحلات جوية من مطار شارل ديغول بباريس
بسبب بدء تحركات احتجاجية في المطار
أفاد مراسل "العربية" اليوم الخميس، بأن تحركات احتجاجية بدأت في مطار شارل ديغول بباريس أدت إلى تعطل رحلات جوية.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الحوار مستمر بين الحكومة والنقابات بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وأضاف ماكرون، أن النقابات عبرت عن رغباتها والاحتجاجات كانت هادئة.
أشعل قرار الحكومة الفرنسية بتمرير قانون تعديل سن التقاعد برفعه لعامين من 62 إلى 64 احتجاجات مليونية خاصة أنه تم تفادي التصويت عليه في البرلمان، مستفيدا من تفعيل مادة في الدستور لتجاوز معارضة برلمانية.
ورغم اشتعال الاحتجاجات الشعبية في فرنسا ضد خطط الحكومة برفع سن التقاعد وتأثير تلك المظاهرات السلبي على الاقتصاد، يصر الرئيس ماكرون على مواجهة المحتجين متسلحاً بأن نظام التقاعد الحالي غير مستدام وسينهار إذا ما بقي على حاله.
ويعاني نظام التقاعد الفرنسي من ضغوط كبيرة أبرزها ارتفاع معدل الشيخوخة، حيث إن الأفراد يعيشون لسن أكبر في وقت يقل عدد الموظفين الأصغر سنا.
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