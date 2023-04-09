اقتصاد الصين
رحلات الطيران الدولية الصينية تسجل نموا 43% مارس الماضي
بمتوسط عدد رحلات يومية 589 رحلة
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكر تقرير أصدرته شركة "فاريفلايت"، مزود خدمة بيانات الطيران المدني، التي تتخذ من الصين مقراً لها أن قطاع الطيران المدني الصيني سجل نموا مطردا في شهر مارس الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الرحلات الداخلية اليومية بلغت نحو 11.66 ألف رحلة في المتوسط في الشهر الماضي، بزيادة 133.52 % على أساس سنوي.
مادة اعلانية
وبلغ متوسط الرحلات الدولية اليومية نحو 589 رحلة، بزيادة 43.07% مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير الماضي وفقا لوكالة شينخوا الصينية.
ومن بين المطارات التي يبلغ عدد الركاب فيها سنويا أكثر من 10 ملايين شخص، تعامل مطار قوانغتشو باييون الدولي في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين مع أكبر عدد من الرحلات الجوية الشهر الماضي، بينما تعامل مطار شانغهاي بودونغ الدولي مع أكبر عدد من الرحلات الدولية، وفقا للتقرير.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أداء الذهب يتفوق على مؤشرات الأسهم خلال 20 عاماً.. ارتفع بنسبة 487%سعر الذهب تجاوز 2000 دولار للأونصة هذا الشهر قصص اقتصادية
-
بنك مصري كبير يوقف شهادات استثمار الـ22% بعد أيام من طرحهاأعلن البنك طرح 3 شهادات جديدة لمدد 3 سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 18 و20% أسواق المال
-
اتهام "KPMG" وآخرين بتقديم بيانات مضللة ساهمت بانهيار "سيليكون فالي"شركة KPMG اعتمدت التقرير السنوي المالي للبنك قبل أسبوعين من انهياره اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية