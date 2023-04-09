رحلات الطيران الدولية الصينية تسجل نموا 43% مارس الماضي

ذكر تقرير أصدرته شركة "فاريفلايت"، مزود خدمة بيانات الطيران المدني، التي تتخذ من الصين مقراً لها أن قطاع الطيران المدني الصيني سجل نموا مطردا في شهر مارس الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الرحلات الداخلية اليومية بلغت نحو 11.66 ألف رحلة في المتوسط في الشهر الماضي، بزيادة 133.52 % على أساس سنوي.

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وبلغ متوسط الرحلات الدولية اليومية نحو 589 رحلة، بزيادة 43.07% مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير الماضي وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

ومن بين المطارات التي يبلغ عدد الركاب فيها سنويا أكثر من 10 ملايين شخص، تعامل مطار قوانغتشو باييون الدولي في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين مع أكبر عدد من الرحلات الجوية الشهر الماضي، بينما تعامل مطار شانغهاي بودونغ الدولي مع أكبر عدد من الرحلات الدولية، وفقا للتقرير.