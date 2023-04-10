السياحة الوافدة إلى مصر ترتفع 35% بأول شهرين من 2023

قال وزير السياحة المصري أحمد عيسى، إن حركة السياحة الوافدة إلى مصر في شهري يناير وفبراير 2023، شهدت نموا بنسبة 35%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن مصر استقبلت 11.7 مليون سائح في عام 2022.

وأشار الوزير إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الحالي نموا في السياحة الوافدة بنسبة 28%، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح في نهاية 2023، وفق ما نقلته صحيفة "الأخبار" المصرية.

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وتتجه الحكومة المصرية لفتح باب حصول بعض المواطنين من جنسيات 8 دول على تأشيرات سياحة لدى وصولهم في إطار تعزيز واردات البلاد من العملة الصعبة في ظل أزمة شح الدولار.

وكشف تقرير حديث أن تعافي قطاع السياحة في مصر، قاد دول المنطقة إلى تسجل نمو كبير في عدد السائحين بنسبة 89% خلال العام الماضي.

وأشار تقرير المجلس الإقليمى للغرف الأميركية التجارية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى أنه وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، فقد تضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين إلى العالم بأكثر من الضعف بعدما سجل نمواً بنسبة 130% خلال شهر يناير 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث سجل الشرق الأوسط نموًا سنويًا بنسبة 89% مدفوعًا في جزء كبير من هذا النمو بتفرد المنطقة وانتشار المواقع الأثرية وخاصة الآثار الفرعونية في مصر.

وأشاد التقرير بمصر، مشيراً إلى أنه بصفتها مضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 عبر جميع الجولات، فقد عرضت مصر عناصر من وجهة خضراء في شرم الشيخ، مع شبكة حافلات كهربائية، وشبكة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وفنادق صديقة للبيئة.